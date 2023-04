Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 14 de abril de 2023, p. 27

Chilpancingo, Gro., Hermelinda Santiago Ríos, jornalera agrícola indígena, aseguró que las autoridades están al tanto de que en los campos agrícolas “nos explotan vilmente y las mujeres sufrimos más, porque aparte de que trabajamos, cocinamos, lavamos y damos de comer a la familia.

Por si fuera poco, las empresas que nos contratan no nos alojan en una vivienda digna, no nos dan atención a la salud y nuestros hijos tampoco tienen acceso a la educación. Somos explotados y el gobierno de Guerrero lo sabe, pero no hace nada para ayudarnos , reprochó durante su participación en una conferencia de prensa virtual desde la Unidad de Servicios Integrales (USI) en el municipio de Tlapa de Comonfort.

El jornalero Miguel Martínez Peralta aseguró que hace más de un año la mandataria morenista Evelyn Salgado Pineda canceló el presupuesto para la compra de arroz, frijol y otros víveres “que nos llevamos para cocinar durante los primeros tres días de estancia en los campos del norte del país.