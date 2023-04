La IA erró, divagó, siempre con un lenguaje amable y complaciente. Se requirieron más de 20 preguntas e intervenciones del joven para que el ChatGPT llegara a la solución más adecuada, lo cual tomó más de una hora.

Posee amplia información

“El chat no responde correctamente no porque no entienda, pues una IA no razona, sino que analiza palabras y su estructura. Es un programa muy bueno para responder preguntas sencillas, pues lo ‘entrenan’ con texto ya disponible en Internet y libros. Las respuestas acertadas que da a muchas preguntas es porque éstas ya existen en muchas partes y, por supuesto, en su base de datos. Pero lo sacas de balance precisamente cuando lo pones a ‘pensar’ en algo para lo que no fue entrenado”, detalló Flores.

El especialista agregó que esa amplia información que el ChatGPT posee es lo que hace sorprendente la manera en la que forma oraciones y párrafos, “da la impresión de que lo hizo un ser humano. Se trata de una arquitectura múltiple y complicada, precisamente para que sientas que estas hablando con una persona; lo hace excelente.

“Si bien es un procesador de texto muy fuerte, va a fallar en lo que no está acostumbrado. No se trata de que sepa o no matemáticas.

“Para los estudiantes que participan en las Olimpiadas de Matemáticas la complejidad de los problemas radica, en primera instancia en el texto, es su primera barrera. Es decir, deben tener una buena comprensión lectora. Luego de entender de qué se trata el problema deben imaginarse una representación visual para conectar la información del problema con otra aprendida previamente, luego pensar en diferentes ideas a ver si alguna los lleva a una solución y finalmente armar una explicación.

Son muchos procesos cognitivos que el ChatGPT no posee, aunque tiene incluidos modelos probabilísticos para que no siempre responda lo mismo y con eso se pretende modular lo inesperado, de lo contrario sus respuestas serían muy mecánicas .