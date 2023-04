Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Viernes 14 de abril de 2023, p. 30

Vecinos de las colonias Juárez, San Rafael, Cuauhtémoc y Tabacalera exigieron a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, que atienda y resuelva las peticiones de bacheo de las calles, reparación de banquetas, alumbrado público y poda de árboles, al asegurar que desconocen el proyecto de rehabilitación de la plaza Giotdano Bruno, por lo que insistieron en que es necesario que sean informados y consultados.

Enedina Sánchez, residente de la colonia Juárez desde hace 60 años, dijo que los habitantes de las cuatro colonias se reunieron en la plaza para exponer que no nos oponemos a ningún proyecto de remodelación, siempre y cuando sea benéfico, pero no tenemos información real y no fuimos consultados .

Recordó que hace unos días la alcaldesa, Sandra Cuevas, anunció que junto con la remodelación de la plaza abrirá la Casa del Migrante en la calle Roma, casi esquina con Paseo de la Reforma, en lo que fueron las oficinas de la Territorial, donde los vecinos presentaban diversas peticiones.

Ahora, dijo Sánchez, desconocen la ubicación de las nuevas oficinas a las que podrán acudir. Señaló que el predio que ocupará la Casa del Migrante pertenece a la Comisión Federal de Electricidad, según información a la que como habitante tuvo acceso hace algunos años.

Sin contar con documentación de la CFE, Sánchez indicó que el predio que ocupa la Territorial y próxima Casa del Migrante fue entregado en comodato a la entonces delegación Cuauhtémoc, tras el sismo de 1985.

Respecto de la eventual posibilidad de que la alcaldía permita a los migrantes pernoctar en el jardín Jesús Reyes Heroles, que se encuentra en la esquina de Insurgentes Centro y Paseo de la Reforma, contiguo a la próxima Casa del Migrante, señaló que ese espacio era ocupado por el hotel Continental, que se desplomó el 19 de septiembre de 1985, por lo que, dijo, no es propiedad de la demarcación Cuauhtémoc.