Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Jueves 13 de abril de 2023, p. 30

Besar tiene múltiples beneficios: disminuye el estrés, mejora el estado de ánimo y la circulación, aumenta la sensación de bienestar, fortalece el sistema inmune, favorece la salud bucodental, hace trabajar a diversos músculos de la cara, mejora la piel y allana el camino a los orgasmos femeninos, entre otros muchos beneficios.En el Día Internacional del Beso, la sexóloga Carolina Roldán conminó a besar, pero destacó que esta acción siempre debe realizarse desde el consenso y el consentimiento .

Advirtió que a diferencia de lo que se consideraba hace algún tiempo, los besos robados no son sexis, sino un atropello a los derechos, y expresó su rechazo a que los infantes puedan ser besados contra su voluntad en la mejilla por extraños o familiares, menos en la boca o contextos amorosos o eróticos.

En parejas el consentimiento para el beso puede ser supersexi , porque qué mejor que escuchar se me antoja besarte, me encantan tus labios, me encanta tu cuerpo ¿quieres? A partir del consentimiento no hay excusa para no pasar a todos los besos habidos y por haber y sin límite , propuso.

La embajadora de la organización DKT indicó que durante los besos con alguien con quien hay algún vínculo amoroso “pueden liberarse hormonas como la oxitocina y vasopresina, y neurotransmisores como dopamina y serotonina. Todo esto disminuye los niveles de cortisol, que afecta el estado anímico y provoca el estrés. Los químicos cerebrales que se segregan durante el beso pueden incrementar el vínculo y la intimidad.