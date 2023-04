Néstor Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 13 de abril de 2023, p. 10

Rumbo al cierre de su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su próximo libro, que será el último en materia política, incluirá recomendaciones a futuro para su sucesor en la Presidencia y los próximos gobiernos, a fin de entregar la estafeta en un relevo generacional.

En su libro, adelantó, profundizará en el modelo del humanismo mexicano aplicado en su administración, sobre el cual aseguró que no se trata del aporte de un dirigente, sino de todo un pueblo, porque han participado en este movimiento millones de mujeres, de hombres. Ellos han sido el motor de la transformación; yo he jugado un papel, pero lo mero principal lo ha hecho la gente .

Aunque originalmente planeaba escribir una obra similar a A mitad del camino, pero en el cual relataría los tres años finales de su administración, reveló que se decidió por hacer un repaso nuevo desde que empecé, pensando en los jóvenes, todo el proceso completo , y en el que voy también a dejar algunas recomendaciones para el futuro, ya lo pensé .

Entre los planteamientos están, que el gobierno hubiese adquirido un banco grande; por ejemplo, esto de Banamex, que están vendiendo. Yo ya no quise, por el tiempo .

Adquirir un banco de este tipo, explicó en su conferencia de prensa de ayer, permitiría al gobierno ahorros al usarlo para pagar nómina, reducir comisiones en cobro de impuestos y facilitar el envío de remesas. Tan es negocio que el año pasado los bancos obtuvieron utilidades por 240 mil millones de pesos. ¿Y por qué el gobierno no va a tener su banco? , agregó.

Aclaró que el Banco de Bienestar tiene la función de dispersar los recursos de programas sociales, y no tendría la capacidad de ofrecer más servicios.

Luego de apuntar que ya comenzó a definir el esquema y el método de su próxima publicación, se pronunció por que quien lo releve impulse una reforma al sector judicial: No te olvides de ayudar a que se lleve a cabo la reforma al Poder Judicial, porque ahí hay un problema .

Entre los temas que abordó en la mañanera, y luego de que el ex consejero electoral Lorenzo Córdova advirtió que vendrá una persecución en su contra, el Presidente recalcó que el que nada debe, nada teme . Y si no cometió ningún ilícito, no tiene por qué preocuparse .

Asimismo, refrendó su crítica al Tribunal Electoral, instancia que, dijo, cancelaba candidaturas , y recordó el caso de Clara Brugada en 2009, cuando le anularon su registro a unos días de la elección.

Al mediodía, el mandatario recibió al ex líder laborista Jeremy Corbyn en privado, pero no dieron detalles del encuentro.