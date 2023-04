Emir Olivares y Néstor Jiménez

¡Bien merecido! , expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se le preguntó sobre la decisión de la Comisión Medalla Belisario Domínguez del Senado de conferir ese galardón a la escritora Elena Poniatowska.

Al final de la mañanera de ayer se le comentó, fuera de micrófono, la posibilidad de que el pleno senatorial avalara otorgar la edición 2022 del máximo reconocimiento a la autora de La noche de Tlatelolco, a lo que el mandatario dijo que no estaba enterado, pero que le daba mucho gusto en caso de concretarse. ¡Ah, no, estoy contentísimo con eso! No sabía (de la decisión del Senado). ¡Bien merecido! , apuntó el jefe del Ejecutivo federal.

El pleno ratifica la entrega

Más tarde, el pleno del Senado aprobó por unanimidad el dictamen para otorgar la Medalla de Honor Belisario Domínguez a la escritora, periodista y activista social como reconocimiento a su trayectoria de mujer de su tiempo y librepensadora , que con sus letras y opiniones lucha por un México cada vez más justo e igualitario.

La presea será entregada en sesión solemne a Poniatowska en una fecha por definir. El decreto que creó la medalla señala que se invitará al Presidente de la República como testigo de honor. Por la mañana, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, respondió, a pregunta expresa, que hay probabilidad de que el Ejecutivo federal asista a la ceremonia.

En la sesión de ayer, la presidenta de la comisión de la medalla, Sasil de León Villard, destacó la trayectoria de la escritora, que a los 21 años se dio a conocer como la autora de un nuevo periodismo que combinó la información con la literatura en distintos diarios de circulación nacional. Ello, agregó, la llevó a ser la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Periodismo en 1978.

Gonzalo Yáñez (PT) resaltó que Poniatowska ha trascendido fronteras y se convirtió en voz y baluarte de la izquierda, de la justicia y de la democracia en México . Imelda Castro (Morena), Beatriz Paredes (PRI) Josefina Vázquez Mota (PAN), Miguel Ángel Mancera (PRD), Indira Kempis (MC) y Graciela Gaitán (PVEM) expresaron su beneplácito por el galardón a la autora.

(Con información de Andrea Becerril y Georgina Saldierna)