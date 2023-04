Alma E. Muñoz y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Jueves 13 de abril de 2023, p. 9

Diputados de Morena, PT y PVEM propusieron crear una comisión especial que dé seguimiento y reciba información sobre los probables hechos de corrupción y participación en actos delictivos del ex presidente Felipe Calderón y autoridades encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia durante su sexenio.

En un punto de acuerdo que se turnó a comisiones, indicaron que todas las autoridades del Estado mexicano “deben poner manos a la obra para asegurar que estos hechos se sancionen y no se repitan.

Deben iniciarse y continuar las investigaciones y procesos judiciales que resulten en la determinación de responsabilidades que correspondan a los funcionarios involucrados en los hechos por los que Genaro García Luna ha sido declarado culpable, desde Luis Cárdenas Palomino hasta Felipe Calderón.

Lo anterior, agregaron, para garantizar el acceso efectivo a la verdad y la justicia de miles de víctimas que dejó la llamada guerra contra el narcotráfico emprendida por Calderón, así como a la erradicación del Estado criminal construido durante su gobierno .

Manifestaron que, si bien el ex presidente ha pretendido deslindarse de los señalamientos en su contra durante el juicio de García Luna en una corte federal de Nueva York, no basta su palabra para acreditar que no tenía conocimiento de las actividades de su ex secretario de Seguridad Pública, declarado culpable de narcotráfico y delincuencia organizada.

Desde que era presidente, recordaron, numerosas investigaciones periodísticas han documentado la colusión que existió entre las fuerzas de seguridad pública de su gobierno y de García Luna con los grupos de la delincuencia organizada, en particular, para favorecer al cártel de Sinaloa .