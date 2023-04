El titular de Gobernación fue también interrogado sobre si el INAI es o no prioridad del Presidente de la República.

–No es lo que convenga o no al gobierno, aclaró, y pidió dejar que quienes tienen la facultad y la responsabilidad de construir las mayorías, que son los senadores, se pongan de acuerdo.

Acompañado por los coordinadores de Morena, PT, PES y PVEM, negó que en ese encuentro él hubiera expresado que no era asunto prioritario, como algunos legisladores filtraron después de la reunión. Destacó que seguramente en algún momento se retomará la discusión, pero el Senado debe construir el consenso para que sea viable, y eso puede llevar su tiempo .

Ante la insistencia de los reporteros, apuntó: lo digo abiertamente; creo que es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, que en lo que resta de este periodo ordinario de sesiones se puedan construir las mayorías requeridas constitucionalmente para los nombramientos .

En conferencia de prensa después de una reunión de más de tres horas a puerta cerrada con legisladores de Morena y aliados, Adán López expresó que ese tema no se trató en la encerrona en la sede senatorial, en la que se discutieron los temas prioritarios de la agenda legislativa que deberán desahogarse antes del día 30.

No puedo responder a esa pregunta; no es un asunto de prioridad o no del Ejecutivo. Es una obligación constitucional de los senadores de la República construir una mayoría calificada , la que requiere tiempo, mucha dedicación y análisis pormenorizados, en este caso, de las currículas y las historias de vida de quienes pueden aspirar a ese cargo .

Por su parte, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, subrayó que no van a dejar de hacer el esfuerzo por construir mayorías y lamentó que se hiciera público lo tratado en el encuentro, al que, sostuvo, se invitó al funcionario. No me gusta poner en opinión pública lo que se comenta en privado aquí en el grupo , pero el INAI es prioridad para nosotros .

La oposición, fundamentalmente el PAN, reaccionó con gran virulencia. Al inicio de la primera de las dos sesiones que ayer se llevaron a cabo, el coordinador del blanquiazul, Julen Rementería, exigió que se realizara ahí mismo el nombramiento de uno de los tres comisionados pendientes, porque el l INAI está paralizado .

Por la noche, durante la segunda sesión, su correligionaria Xóchitl Gálvez recriminó a Morena y sus aliados seguir las instrucciones que el secretario de Gobernación les dio, para que no se nombre a los comisionados y el INAI deje de operar.

Sin embargo, el morenista Eduardo Ramírez Aguilar presentará una iniciativa para permitir que con los cuatro comisionados con que cuenta ahora, el instituto pueda emitir resoluciones y éstas sean vinculantes.