Emir Olivares y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 13 de abril de 2023, p. 4

Aun cuando la Fiscalía General de la República (FGR) procedió penalmente contra el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, por su probable responsabilidad en las acciones que derivaron en la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, causando el homicidio de 40 migrantes y lesiones a otros 25, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que continuará esperando para resolver si se le remueve del cargo.

En la mañanera de ayer, a pregunta sobre la información dada a conocer la víspera por la FGR en el sentido que va por Garduño y otros servidores públicos del INM por esos hechos, el mandatario señaló: No sabemos todavía el alcance (de la indagatoria), cuál es la acusación contra él, y puede ser que se acuse a algunos por omisión y otros por homicidio .

Aunque enseguida acotó que no habrá impunidad: No protejo a nadie, lo dije desde mi toma de posesión, nada más me hago cargo de mi hijo Jesús Ernesto, porque es menor de edad; pero si un hijo mío comete un delito, con todo el dolor de mi alma pediría que se le juzgara, porque nuestro país ha padecido mucho de corrupción y de impunidad, y nosotros llegamos aquí para demostrar que es posible gobernar sin corrupción, de manera honesta y sin permitir la impunidad; es decir, gobernar sin amiguismo, sin influyentismo, sin nepotismo, no permitir ninguna de esas lacras de la política, porque esto es un cambio .

El jefe del Ejecutivo federal recordó que Garduño Yáñez ha sido su colaborador de tiempo en diversos cargos –desde que fue jefe de gobierno de la capital del país–, y destacó su labor al frente del INM.

Es una gente recta, trabajadora

“Es bueno su trabajo en general, siempre ha tenido un buen desempeño (…) Es una gente recta, trabajadora, pero ahora sucede esta desgracia y el criterio de nosotros, lo que he fijado como conducta, es no proteger a nadie si está de por medio la posibilidad de que haya cometido una irregularidad o un delito.”