▲ Además de los escándalos por su gestión como gobernador en Coahuila, el ex priísta Humberto Moreira fue acusado por Héctor Javier Villarreal, quien fue su secretario de Finanzas en esa entidad, de tener vínculos con el ex secretario de Seguridad Pública federal Genaro García Luna, en el juicio que se realizó al ex zar antidrogas en Nueva York. La imagen fue captada en febrero de 2006, poco después de la tragedia en la mina Pasta de Conchos. Foto Marco Peláez