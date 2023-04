S

iempre, y lo presume, ha sido de ideas cortas y lengua muy larga, pero en esta ocasión Vicente Fox de plano, y a pesar de todas las pruebas documentales existentes, se puso la soga en el cuello, luego de que el presidente López Obrador denunció que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) otorgó 63 permisos para comercializar productos derivados de cannabis (léase mariguana), cinco días antes de concluir el gobierno de Enrique Peña Nieto, la mayoría de ellos para empresas vinculadas con la familia del ex inquilino de Los Pinos.

Divulgada la denuncia presidencial, el esposo de Martita (otra joya de la derecha autóctona) escribió en Twitter: “López, eres el gran mentiroso de las mañaneras!! Te reto a presentar pruebas o callarte el hocico!!!… López no pierdas el tiempo en dediscutir (sic) sobre la familia Fox … Porqué no legalizar por completo el tema del cannabis … López, una mentira, mas (los acentos no son lo suyo) … No tengo ninguna licencia de cannabis!! … Eres un Pinocho, nariz larga y mentiroso vonstitudinarioo!! (sic) … Revisa Cofepris es tu propia información”.

Pues bien, en la mañanera de ayer, la titular de la Cofepris, Bertha María Alcalde, detalló cómo fueron otorgadas las autorizaciones irregulares a productos de mariguana, a escasos días –incluso horas– de concluir el sexenio de Peña Nieto: “el 30 de octubre del 2018 se emiten lineamientos ilegales de cannabis, que no fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación ni sometidos a consideración de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, y tan sólo un día después ya se estaban haciendo las solicitudes en Cofepris para la autorización de estos productos que regulaban en los lineamientos; esto, del primero al 10 de noviembre de 2018. De manera paralela, se estuvieron otorgando autorizaciones con una rapidez sorprendente: del 21 al 30 de noviembre de 2018 se otorgaron en total 65 a 11 empresas”.