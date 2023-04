H

ace siete años, Grupo Soriana anunció que había llegado a un acuerdo para comprar 143 tiendas de Comercial Mexicana, conocida como La Comer, por alrededor de 39 mil millones de pesos, según informaron en su momento. Soriana quería expandir y fortalecer su mercado. No es insólito que ocurran este tipo de operaciones en el sector privado. Algo parecido hizo el gobierno mexicano. Por medio de un tercero adquirió 13 plantas generadoras de electricidad de Iberdrola. ¿Propósito? Expandir y solidificar el mercado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al punto que controle la mayor parte. Sólo que en este caso no se trata de lechugas y jitomates, sino de un recurso estratégico del cual se estaban apoderando compañías privadas gracias a los agujeros que abrió la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Antes de recurrir a la adquisición de las plantas, el presidente López Obrador intentó una reforma legal, pero enfrentó resistencias en el Congreso y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso de la Comisión Federal de Competencia Económica. La operación, valuada en alrededor de 6 mil millones de dólares, representa un ahorro de 30 por ciento respecto a la inversión que tendría que realizar el gobierno para construir las plantas adquiridas, lo cual también le tomaría alrededor de 10 años, dijo en la mañanera. Por otro lado, aseguró que la inversión será recuperada en un periodo máximo de 10 años. Si las plantas son tan buen negocio que Iberdrola se defendió hasta con los dientes, lo menos que podría esperarse es que en manos de la CFE operen con números negros.

