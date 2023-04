Critica amenazas desde EU para bombardear zonas del narco

nte los recientes ataques de legisladores y funcionarios de Estados Unidos que amenazan con bombardear zonas de nuestro país donde impera el narcotráfico, bien se antoja reiterar y repetir nuevamente y hasta la saciedad una declaración que presenté con frecuencia a medios escritos y audiovisuales estadunidenses en los años 80 del siglo pasado, cuando las relaciones entre México y su vecino del norte se complicaron debido al secuestro y asesinato de Enrique Kiki Camarena, agente de la DEA, en Guadalajara y a la guerra de los contras en Centroamérica, a la cual nuestro país opuso las acciones conciliadoras del Grupo Contadora.

Mis declaraciones no resolvieron el conflicto, pero sirvieron para crear conciencia entre muchos estadunidenses, y son éstas: Es absolutamente injusto, vergonzoso y hasta ridículo que funcionarios de un país con recursos casi ilimitados como Estados Unidos, que no han resuelto sus problemas internos de drogas, se la pasen criticando y acusando a gobiernos de países con mucho menos recursos de no haber podido resolver sus propios problemas de drogas más los de Estados Unidos .

Leonardo Ffrench Iduarte, embajador en retiro, portavoz de la embajada de México en EU de 1984 a 1989

Recuerda la labor humanista de Gilberto Bosques Saldívar

En la historia de México hay muchos episodios que enaltecen la noble tradición del cobijo a los extranjeros.

Gilberto Bosques Saldívar fue embajador de México en Francia por el general Lázaro Cárdenas en plena Segunda Guerra Mundial, y luchó con denuedo para rescatar a más de 40 mil personas de todas las nacionalidades al otorgarles la seguridad de pisar suelo mexicano sin otro interés que salvar vidas de niños, mujeres y hombres: seres humanos en desgracia.

Hoy es importante recordar a don Gilberto Bosques para renovar la política humanista del asilo de nuestro país, ante la migración que huye de las guerras, el abuso, la falta de oportunidades de vida de tantos miles de seres humanos y que nos distingue en todo el mundo. Hoy México sigue cambiando y renovándose.

Raúl Rodríguez Martínez

Es falso que la alcaldía Coyoacán permita franeleros, asegura

Sobre la nota Con Giovani Gutiérrez, franeleros imponen sus precios en Coyoacán , publicada ayer en este diario, manifestamos:

1. La nota firmada por Josefina Quintero M. está plagada de mentiras que reproduce a partir de las declaraciones, no verificadas ni confrontadas con la alcaldía, de una persona de nombre Raymundo Sánchez.

2. La aseveración de la reportera sobre franeleros, quien indica que estos grupos son permitidos por las autoridades , es absolutamente falsa, pues no presenta elementos fehacientes para sostener tal acusación, salvo el dicho de una persona.