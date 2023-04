Macron ha declarado en ocasiones anteriores que la Unión Europea no debería alinearse ni con Estados Unidos ni con el gigante asiático sobre la cuestión de Taiwán, así lo manifestó al medio estadunidense Politico y al diario francés Les Échos, publicadas el domingo pasado tras su regreso a París.

Ser aliado no significa ser vasallo o que no tengamos derecho a pensar por nosotros mismos , sostuvo Macron en rueda de prensa en Ámsterdam, donde se encuentra de visita.

Ámsterdam. El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó ayer que ser aliado de Estados Unidos no supone ser su vasallo , después de las distancias que tomó respecto de la postura de Washington en las tensiones entre China y Taiwán.

Lo peor sería pensar que los europeos debemos ser seguidores y adaptarnos al ritmo estadunidense y a una sobrerreacción china , aseveró Macron en una de dichas entrevistas.

Las declaraciones del gobernante francés fueron bien recibidas por los medios chinos afines al gobierno, que las calificaron de decisión brillante , pero en Occidente causaron polémica por la distancia manifestada respecto de Estados Unidos, principal aliado militar de Taiwán.

Insultos de Trump

El ex mandatario estadunidense Donald Trump acusó incluso a Macron de lamerle el culo al presidente chino, Xi Jinping.

Macron salió al paso de esa declaración, y lamentó ayer que Trump contribuya a una escalada con frases semejantes.