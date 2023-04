Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 13 de abril de 2023, p. 20

Moscú. La noticia, difundida por la cadena televisiva CNN sobre dos videos de contenido muy fuerte que estaban circulando en las redes sociales rusas, con militares decapitados, aparentemente ucranios, provocó que Kiev acusara ayer a Rusia de cometer crímenes bestiales y que el Kremlin respondiera que en el mundo de noticias falsas que vivimos, hay que comprobar la autenticidad de estas grabaciones .

En el primer video se ve cómo militares con el rostro cubierto, presumiblemente rusos por el lazo blanco en el brazo con que suelen identificarse y por hablar ruso sin acento, sujetan a un soldado, probablemente ucranio por llevar un lazo amarillo y por el escudo de su uniforme, mientras otro le coloca un cuchillo en el cuello y, segundos después, la víctima empieza a gritar por el dolor. El aparente jefe de los verdugos ordena: meter la cabeza en un saco y mandar al comandante (en ruso se presta a confusión y puede referirse tanto al saco como al video) .

Hay más cuerpos mutilados

En la otra grabación, junto a un carro blindado en llamas, aparecen los cuerpos mutilados, sin manos ni cabezas, de dos militares con uniforme ucranio.

El presidente de Ucrania, Volo-dymir Zelensky, no tardó en lanzar: hay algo que nadie en el mundo puede ignorar: con qué facilidad matan estas bestias. El mundo debe ver este video de la ejecución de un prisionero ucranio. No es casual o un episodio aislado. Ya lo habían hecho. Lo hicieron en Bucha y miles de veces más. No lo olvidaremos ni perdonaremos a los asesinos .

El vocero del Kremlin, Dimitri Peskov, reviró: en el mundo de noticias falsas que vivimos, hay que comprobar la autenticidad de estas grabaciones. Primero hay que confirmar la veracidad de estas imágenes terribles. Sin duda, lo son. Y después pueden aparecer elementos para investigar si efectivamente ocurrió, y si es así, quién lo hizo y dónde .

Nadie sabe quién ni cuándo ni para qué grabó esos asesinatos ni por qué emergieron al primer plano noticioso en el momento en que la prensa mundial está centrada en las noticias que llegan de los campos de batalla y en las posibles ofensivas rusa y ucrania, así como en descubrir quién está detrás y cuánto hay de verdadero y cuánto de falso en las filtraciones de documentos secretos estadunidenses.

Lo único cierto es que en ambos videos se ven muchas hojas verdes en los árboles y arbustos, lo cual sugiere que se grabaron el verano pasado.

Los canales de Telegram que apoyan la invasión de Ucrania reaccionaron con moderación a estas noticias, unos pusieron el acento en recordar los casos de ejecuciones extrajudiciales, a sangre fría, de militares rusos y otros prefirieron preguntarse a quién beneficia y por qué aparecieron ahora estos videos.

También hubo quien se alegró, como Aleksei Milchakov, comandante de un destacamento de ultranacionalistas rusos que combaten en Ucrania al publicar en su cuenta: van a ver cuántos de estos videos van a ir saliendo , acompañando su vaticinio de numerosos emojis, o iconos digitales, sonrientes.