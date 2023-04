Leonardo Mena Gil

Jueves 13 de abril de 2023

Necesitamos paz mental , confesó Liliana Ibáñez ante la lucha de poderes que enfrentan a la Federación Mexicana con el Comité Estabilizador por obtener el control de la natación en el país, y que está desequilibrando el porvenir de los deportistas.

La Federación Internacional de Natación, actualmente World Athletics, formó un comité a raíz de que a Kiril Todorov, ex presidente de la FMN, se le acusó de peculado en 2021, delito que no se le ha podido comprobar. El alcance de es-ta denuncia ha traído consigo una eterna batalla entre organismos; llegó a tal punto que las becas le fueron retiradas a los atletas.

Mientras la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y la FMN hacen fuerza para apoyar la continuidad de Todorov, la World Athletics desconoció al directivo hace 15 meses.

El triunfo más reciente que logró la federación internacional fue la suspensión provisional que le dictaminó este lunes la Unidad de Integridad Acuática (AQIU), a la espera de resolver el castigo disciplinario que le impondrán a Todorov.

Para pararse detrás de un banco de salida necesitas decir, a ver, sólo tengo que nadar, pero muchas veces no es así. Necesitamos paz mental, dedicarnos sólo a entrenar, es lo mejor que nos puede suceder , comentó Ibañez López en el reconocimiento que le hizo el Senado de la República por su trayectoria.