Después del Clásico Mundial de Beisbol mucha gente pregunta por este deporte y voltean a verlo, pero creo que deberían mirar que existe el softbol y van a descubrir que es muy emocionante , afirma Regina.

A mí me gusta mucho el beisbol, sin embargo tengo más responsabilidad cuando juego softbol, porque además represento a mi país e hicimos un gran papel al quedar como subcampeonas en el Panamericano , agrega Romina; creo que puede interesar mucho, además es tan divertido que estoy segura que puede atraer más gente a practicarlo .

Ambas saben que cuando las niñas crecen les dicen que ya no pueden jugar beisbol con niños y deben irse al softbol. Ese prejuicio consideran que afecta al desarrollo de ese deporte.