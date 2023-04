Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Jueves 13 de abril de 2023, p. a10

El beisbol está en franca desventaja ante la mirada de los niños, a quienes los atrae de manera aplastante la popularidad del futbol. Bernardo Tapia, mánager en la Liga Maya de la Ciudad de México, lo advierte y ve con cierto desencanto el futuro de la pelota caliente, sobre todo en regiones como la capital del país.

Parece increíble, por la población que hay en esta ciudad y sus alrededores, que no existan suficientes pequeños interesados en jugar beisbol , dice el mánager durante el tercer día de actividades de la Copa infantil que organizan las Grandes Ligas en los campos de la Olmeca y la Maya en CDMX.

Hace 30 años, recuerda, cuando llegó a trabajar en los campos de la Liga Maya había unos 600 niños repartidos en las distintas canchas del club. Nunca dejaban de llegar para aprender este juego.

Claro, a principio de los años 90 del siglo pasado, aún estaba fresco el furor que causaban los clásicos de la Liga Mexicana de Beisbol y el estadio del Seguro Social toda-vía estaba en la colonia Narvarte.

Hoy, cuando mucho, apenas llegamos a los 300 niños y niñas que quieren jugar beisbol , lamenta.

No encuentro otra explicación: el futbol nos come, nos devora con su propaganda y popularidad que promueven los medios. Ahí está el negocio y saturan a los menores con ese deporte, no importa que no consigan nada en los torneos internacionales , añade Tapia.

El balompié y sus gratificacio-nes emocionales inmediatas en lapsos relativamente cortos, resulta más fácil de digerir para el consumidor de espectáculos deportivos, acepta el entrenador. El beisbol se mueve a otro tiempo. Con sus pausas y acciones por dosis, sólo las necesarias para elaborar momentos de suspenso que pueden, o no, estallar en un clímax; eso pareciera que en esta época no es del gusto del gran público.