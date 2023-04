Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Jueves 13 de abril de 2023, p. 6

Hacer de la música una experiencia que trascienda únicamente el fenómeno sonoro y escénico es la búsqueda del proyecto musical Dantor, que el próximo sábado, a las 19 horas, presentará su segunda producción discográfica, Olas altas, con un concierto en la sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes (Cenart).

Queremos generar una experiencia diferente a través de la música, una que vaya más allá de lo sonoro. Es una propuesta nueva, fresca, con una fusión de músicas que incita a la introspección, pero también al movimiento, al baile, al canto. Lo que proponemos es romper esa cuarta pared, invitar al público e integrarlo para que comparta con nosotros , señala el guitarrista y compositor Daniel Torres, fundador y director de este proyecto.

Detrás de la propuesta de Dantor, que tiene como eje la fusión de música mexicana, ritmos latinoamericanos –en particular sudamericanos–, jazz y música vocal, hay también algo de ciencia y medicina, pues su creador, además de haber estudiado en la Escuela Superior de Música, es también musicoterapeuta e incluso combina su carrera artística con el cargo de coordinador del área de Musicoterapia en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Considero que la paleta de colores de mi música es interesante porque no sólo es entenderla como un fenómeno escénico, sino como uno salutogénico (aquél en el que cada persona tiene la capacidad de mejorar su propia salud y su propia calidad de vida), como un fenómeno de impacto social, de impacto en las emociones de la gente , explica en entrevista.

“Cuando una persona va a un concierto está poniendo su energía, atención y oído hacia un lugar que le va a generar bienestar. Entonces, de alguna forma en mis composiciones intento conseguir ese impacto. En realidad, me parece que todos los músicos lo buscamos, pero en mi caso también lo estudio.