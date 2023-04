Carlos Paul

Periódico La Jornada

Jueves 13 de abril de 2023, p. 5

En su más reciente trabajo, Noé Martínez (Michoacán, 1986) aborda la esclavitud en México por medio de la instalación El cuerpo es más grande que la historia, que se inaugura hoy en el Museo Universitario del Chopo y conjuga la pintura, el dibujo, la fotografía y el video.

A partir de la investigación etnográfica, el trabajo de campo, el estudio de distintas fuentes bibliográficas y documentales, así como de su propia historia familiar, originaria de la Huasteca potosina, el autor ha creado una obra que propone una mirada crítica sobre el pasado esclavista de México .

Con la curaduría de Itzel Vargas y de acuerdo con Mariana Villalobos, encargada del texto de presentación de la muestra, el trabajo de Martínez indaga sobre cómo se construye la identidad y la historia, que se mueve a contracorriente de los discursos oficiales y que pone de manifiesto el potencial político de la memoria, para proponer una manera de volver a contarnos la historia de quiénes somos .

La muestra forma parte de una exploración que Martínez ha desarrollado por más de ocho años sobre la esclavitud en México, en particular acerca de los pueblos originarios de la Huasteca, una de las culturas más desmembradas por el sistema de intercambio comercial durante el virreinato, así como una de las más olvidadas por el discurso oficial y los estudios académicos .

Esa historia, explicó Martínez en charla con La Jornada, está muy poco documentada respecto a la salida de personas esclavizadas rumbo hacia África o El Caribe. Tiene que ver con las mal llamadas encomiendas, coordinadas por los frailes de la Iglesia católica, que eran una forma de esclavitud .

Intercambio de personas por animales

Cuando se hace referencia a este fenómeno en México, destacó el artista, se piensa en la llegada de seres humanos provenientes de África, pero muy poco se conoce de las personas, habitantes de los pueblos originarios del país, durante la época del virreinato, que fueron sustraídos de su territorio para llevarlos a otras regiones.