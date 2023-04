Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Jueves 13 de abril de 2023, p. 4

En Upper Vol. II, propuesta escénica que tendrá su estreno mundial mañana a las 19 horas en el Centro Nacional de las Artes (Cenart), el coreógrafo y bailarín Sebastián García Ferro explora y cuestiona la relación que los seres humanos tenemos con nuestro cuerpo a partir de la reflexión sobre el sentido de la fuerza de gravedad.

En esta obra planteamos que estar de pie es un acto heroico, realmente un acto de resistencia. A partir de allí, salen preguntas que me gusta trabajar como coreógrafo. En este caso me pregunto ¿para qué estoy de pie?, ¿para qué sirvo?, ¿para qué sigo empujando?, ¿para qué me levanto en la mañana para hacer todo esto?

En conferencia de prensa, el también compositor y performer de origen argentino nacionalizado español precisó el martes pasado que esta pieza dancística es la segunda parte de un proyecto más amplio, el cual se relaciona con la reflexión sobre cuál es la relación que las personas tenemos con nuestro cuerpo, si nos colocamos en él de manera consciente o inconsciente, y cómo lo utilizamos ante nosotros y el mundo.

Como lo hizo en una entrevista publicada hace unos días en estas páginas (La Jornada 6/4/23), recordó que el primer volumen de Upper, estrenado en 2021, es una propuesta extrovertida en la que se hace una crítica al mundo fitness, a esa idea casi militar de que la definición muscular es lo mejor para el cuerpo.

En el caso de Upper Vol. II, en tanto, se trata de una versión más introvertida que se vincula con la idea de por qué estamos de pie más que por qué caemos , describió. Son seis potentes bailarinas que entregan el alma para regalarnos esta belleza de lo que consideramos etéreo, pero también algunas partes oscuras, para contarnos a partir de sus experiencias por qué están de pie.