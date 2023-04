Rocío González Alvarado y Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Jueves 13 de abril de 2023, p. 27

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que no tiene ninguna disputa en particular con la alcaldesa Sandra Cuevas, pero el tapial que mandó a colocar en la plaza Giordano Bruno para evitar que los migrantes que acuden a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) acampen en ese lugar, es un tema más de discriminación, cuando por humanidad se debe ser solidarios con ellos, darles alimentación y agua.

No querer ver a los migrantes o no permitir que se mezclen no es una solución; lo que tenemos que hacer es quitar el campamento porque no viven en condiciones adecuadas, y eso es lo que estamos trabajando con la Comar y el Instituto Nacional de Migración en el albergue de Tláhuac, y agilizar sus trámites para que tengan condición de refugiados , expresó antes del retiro de las láminas y la malla ciclónica.

Agregó que las autoridades de la alcaldía no contaban con ningún permiso, por lo que no sólo era incorrecto, sino ilegal, instalar el tapial que comenzó a colocarse desde el lunes pasado.

En respuesta, la alcaldesa advirtió que aun así empezará la remodelación de la plaza Giordano Bruno, pues en nada perjudica que hayan quitado de manera ilegal las vallas .

Por otra parte, la mandataria capitalina se refirió a las críticas de la oposición al concierto de la catalana Rosalía en el Zócalo, e indicó que en el fondo tienen que ver con el clasismo, porque lo que ellos quieren es que la cultura sea un privilegio.