l inicio de las campañas por la conquista de la gubernatura del Edoméx ha sido intenso. En plena Semana Santa, los intereses de los ciudadanos están en otra pista. Felicidades a las autoridades electorales que eligieron las fechas. Desde la madrugada del pasado 3 de abril las candidatas iniciaron sus respectivas campañas acompañadas de líderes de los partidos que las representan, así como de decenas de simpatizantes. Como en botica, las propuestas llovieron: salario familiar, afrontar el tema del agua, seguridad comunitaria, etcétera. Prometer no empobrece. Delfina Gómez anuncia acabar con la oscuridad del PRI que ha durado 94 años, así como aplicar una rigurosa austeridad en su gobierno y bajar el sueldo de altos funcionarios para destinar ese dinero al campo y a programas sociales.

La mayor parte de las encuestas dan una cómoda ventaja a Delfina Gómez, de Morena. La tendencia en la mayoría de las mediciones da dos dígitos de diferencia. La ventaja es de entre 10 y 18 puntos. En estos primeros días son evidentes las estrategias diferentes. Ambas campañas efectúan eventos multitudinarios en la entidad, toman contacto con sus simpatizantes, recogen peticiones y colocan sus principales ofertas. Sin embargo, Alejandra del Moral ha desplegado de manera paralela, una intensa presencia en medios de comunicación. Ha tenido presencia en más de 10 entrevistas en radio, otro tanto en televisión e importantes canales de la red.