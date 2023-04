Arturo Cano

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de abril de 2023, p. 13

Tres instituciones educativas de Argentina, Colombia y México, más de 100 académicos y otros actores de la región y una fundación estadunidense (Ford) sumaron esfuerzos para elaborar un informe que propone construir una hoja de ruta para las Américas, que tiene cada vez más problemas comunes y, paradójicamente, menos interés en abordarlos de manera conjunta.

El informe (Co)construyendo una agenda estratégica para las Américas – masacramos el español , reconoció una de sus autoras– fue presentado en la institución que coordinó los trabajos, El Colegio de México (Colmex), con la presencia de representantes de las otras participantes: la Universidad Torcuato di Tella (Argentina) y la Universidad de los Andes (Colombia).

Tres grandes temas gravitaron en la presentación y el informe mismo: las desigualdades, las migraciones y los efectos del cambio climático.

No se trata, evidentemente, de los únicos asuntos significativos del continente, pero sí, consideran los autores, de los ejes que pueden detonar cambios en otros temas. Se trata de cuestiones que no pueden resolverse de manera separada y, al estar tan interconectadas, atacarlas individualmente no es suficiente . Agregó que si sólo nos concentramos en aminorar los síntomas, no atacaremos de raíz los problemas .

¿Qué hacer frente a estos problemas comunes? Pues utilizar los organismos del sistema interamericano ya existentes. ¿Cuál es el estado de esas instituciones y, en general, de los esfuerzos de integración y colaboración? El informe, que ofrece un diagnóstico de los temas enunciados, no es optimista en lo que hace al funcionamiento de esos organismos. Exhibe la inoperancia de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el fracaso de la última edición de la Cumbre de las Américas (CAM, Los Ángeles, junio de 2022), frente al entusiasmo que despertó la primera reunión (Miami, 1994).