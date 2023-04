César Arellano García

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de abril de 2023, p. 10

El cuarto tribunal colegiado en materia penal otorgó un amparo a los hermanos Aurelio y Daniel Arizmendi, El Mochaorejas, así como a tres integrantes de su grupo delictivo, para efecto de revocar la sentencia de 50 años de prisión dictada por el delito de secuestro y que se reponga el procedimiento. Sin embargo, la resolución no implica que los imputados queden en libertad.

Por unanimidad, los magistrados aprobaron el proyecto de la magistrada Isabel Cristina Porras Odriozola, quien argumentó que existieron violaciones al debido proceso, ya que no contaron con una defensa adecuada.