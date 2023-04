Ustedes son quienes les han dado la espalda, respondió Diana Estefanía Gutiérrez (PAN), quien de última hora reculó sobre el sentido de su voto. Lo hemos visto. Se ha registrado un faltante de más de 28.3 millones de pesos, en la Auditoría Superior de la Federación, comprobable, como pagos a estudiantes ya fallecidos o que tenían otro apoyo en becas. Así que no vengan a decir que están del lado de los jóvenes; quienes realmente lo estamos somos nosotros.

No obstante que todos los partidos avalaron el dictamen –fue turnado al Senado–, Morena y PAN se disputaron el apoyo a los jóvenes.

Andrea Chávez (Morena) llamó a no perder la oportunidad de participar en un momento histórico; en los debates en aulas universitarias tienen mucho más nivel que aquí .

Desde su curul, Graciela Sánchez Ortiz (Morena) acusó a la panista de expresar muchas mentiras. Este es el primer gobierno que ha tenido interés en la participación de los jóvenes .

Igualdad y no discriminación

Chávez, vocera de Morena, destacó que la reforma se basa en cuatro principios: no discriminación a los jóvenes; igualdad de representación popular, porque en esta Cámara no somos ni 10 diputados con menos de 30 años ; congruencia para incentivar la participación de la juventud y reciprocidad. “¡Cómo es posible que a los 18 años se permita privar de la vida a una persona en combate, se nos cobren impuestos, podamos constituir empresas, ejercer la patria potestad, consumir bebidas alcohólicas, pero no ser representantes, ni tomar decisiones!

“Yo no quiero experiencia en el moche, en el cochupo, en el mapachaje electoral, en la evasión fiscal, en brincar de partido en partido por ambicionar posiciones. Prometemos que no les vamos a fallar”, señaló.