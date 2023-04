Emir Olivares y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de abril de 2023, p. 7

No veo con buenos ojos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) porque ha hecho cosas indebidas, dejó en claro el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque matizó que no se deben limitar las facultades de ese órgano, sino propiciar su integración con magistrados honestos y que no respondan a consignas.

Interrogado en la mañanera de ayer en Palacio Nacional sobre las discusiones en la Cámara de Diputados para reducir facultades al TEPJF, el mandatario respondió que no conoce a fondo esa iniciativa, pero planteó: no hay que limitar, se debe buscar que haya personas honestas en los tribunales, no que actúen por consigna, sin principios ni ideales, que son empleados de los que los pusieron ahí. Eso es vergonzoso .