Emir Olivares y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de abril de 2023, p. 5

El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la decisión de las autoridades sanitarias de Estados Unidos para permitir la comercialización sin receta de la Naloxona, usada para contrarrestar una sobredosis provocada por opioides como el fentanilo.

Dijo que en lugar de ir a fondo y atacar el problema (el uso y abuso de drogas), se decide una medida paliativa con la que se puede decir que no habrá fallecimientos , pero no resuelve la adicción.

Hace unos días, la Administración de Alimentos y Medicamentos estadunidense (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó la venta sin receta médica de ese medicamento para atender casos de sobredosis a diversas drogas.

“En vez de ir al fondo, esto lo digo con todo respeto, vamos a paliativos, algunos pueden decir: ‘Es que así no van a haber fallecimientos’. Pero ¿será que esto va a convertirse en un medicamento para que ya no haya la adicción o es nada más prolongar la agonía? ¿Y quién hace ese fármaco? ¿Por qué no atender las causas?”, apuntó el jefe del Ejecutivo federal en la mañanera de ayer.