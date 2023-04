No exagero, pero estamos invirtiendo más en América Latina y en el Caribe que Estados Unidos, ayudando a la gente pobre, y pues ellos tienen más posibilidades de apoyo , indicó el mandatario, y reiteró que se deben atender las causas para detener los flujos migratorios, atemperarlos , porque si no se hace, reconoció, sólo queda tratar de frenarlos, detenerlos , lo cual es muy difícil y riesgoso .

Recalcó que la propuesta de atender las causas de la migración desde los países de origen la ha hecho de manera constante desde el gobierno del ex presidente Donald Trump, pero no adoptan el modelo, “porque prefieren, repito, entregar –muy poco, por cierto– a las llamadas organizaciones no gubernamentales, y muchas de esos grupos hacen labor política en contra de los gobiernos nacionales”.

Programas exitosos

No obstante, afirmó que ya ha corroborado que funciona. Hemos hecho evaluaciones de lo que estamos haciendo en El Salvador, en Honduras, en Centroamérica y mucha gente que tenía pensado salir, jóvenes, sobre todo, con los programas se quedan .

Sobre la liberación de migrantes que fueron secuestrados por grupos de la delincuencia organizada en Matehuala, San Luis Potosí, detalló que las bandas les pedían a cada uno 60 mil pesos para liberarlos.