Los informes iniciales hablaban de 50 muertos, pero la prensa independiente elevó la cifra a alrededor de 100. Fue imposible confirmar los detalles del incidente debido a las restricciones impuestas al periodismo por el régimen militar. La prensa controlada por el Estado no informó de inmediato sobre el hecho.

Yo estaba a corta distancia, cuando un amigo me contactó por teléfono sobre un cazabombardero que se acercaba , dijo el testigo. Lanzaron bombas directamente sobre la gente y yo me arrojé a una zanja cercana. Momentos después, cuando me levanté, vi personas despedazadas. La oficina fue destruida por el fuego .

Unas 150 personas se habían reunido para la ceremonia; entre los muertos había mujeres, decenas de niños, líderes de grupos armados y otras organizaciones opositoras.