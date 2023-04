Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de abril de 2023, p. 19

Algunas vulnerabilidades del sistema financiero internacional se han destapado con el acelerado incremento en las tasas de interés. El choque actual no es como en 2008, las autoridades contuvieron el contagio a tiempo, pero hay preocupación por las vulnerabilidades que podrían estar ocultas, no sólo en los bancos, sino en los intermediarios financieros no bancarios (IFNB), alertó el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Lo ocurrido con los bancos estadunidenses, ¿es preludio de más tensión sistémica que pondrá a prueba la resiliencia del sistema financiero mundial –una señal de alerta– o simplemente una manifestación aislada de las dificultades que provoca el endurecimiento de las condiciones monetarias y financieras tras más de 10 años de abundante liquidez?, se cuestiona el organismo en su más reciente Reporte sobre la Estabilidad Financiera Mundial.

El FMI reconoció que frente a las quiebras repentinas de Silicon Valley Bank y Signature Bank en Estados Unidos, y el deterioro de reputación en Credit Suisse, “la respuesta contundente de las autoridades para atajar los riesgos sistémicos aplacó el nerviosismo del mercado (…) pero la confianza sigue siendo frágil y aún persisten tensiones evidentes en varias instituciones y mercados, al tiempo que los inversionistas revalúan la solidez del sistema financiero”.