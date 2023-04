En algunas regiones el beisbol es lo más importante que tienen. Evita que estén expuestos a riesgos que hay en las calles , afirma el entrenador; les digo que si no es esta disciplina que practiquen cualquier otro deporte, pero que no estén en las calles sin ocupación. Creo que esto ayuda a que sean buenos ciudadanos .

El beisbol compromete a las niñas y niños, les otorga herramientas que sirven para convivir en sus comunidades y les da un sentido de responsabilidad con los demás , asegura el entrenador, quien cree que los deportes, no sólo la pelota caliente, tienen el potencial de reparar el tejido social en comunidades que han sufrido momentos difíciles.

Desde que mis hijos agarraron el gusto por el beisbol ya sólo viven de la escuela al entrenamiento , comenta Luisa Ramírez, quien trajo a su hija desde León, Guanajuato, para competir en la categoría Sub- 15 en la liga municipal de su ciudad.

Un niño que ama el beisbol, que se entrega a este juego introspectivo y colaborativo al mismo tiempo, es uno menos en las calles. Esta idea la repiten entrenadores, madres y padres de los menores que participan esta semana en la Copa de las Grandes Ligas (MLB Cup) en los campos de la Olmeca y la Maya en la Ciudad de México. No tienen más estadística que sus propias vivencias en las comunidades de donde provienen.

Hay que pensar que están en desarrollo. Son menores aprendiendo incluso cómo manejar emociones , explica el entrenador.

No sólo se trata de enseñarles la técnica del juego y sus estrategias. El entrenador además les da herramientas para manejar situaciones adversas. Con un equipo de coaches les ayudan a las niñas y niños a asimilar la derrota, la frustración, los enojos.

Cuando un niño pierde le da un miedo enorme que eso suceda todos los días en adelante , comenta Vázquez; les puede dar mucha ansiedad, pero nosotros les ayudamos a convivir con esas emociones. El beisbol trabaja mucho con los errores y las derrotas, por eso les decimos que hay que tener una memoria muy corta cuando las cosas no salen como queremos. Los niños aprenden así a manejar la presión, a tener una responsabilidad en su posición y trabajar para el equipo .

Los infantes aprenden a apoyarse cuando fallan, no sólo a celebrar los triunfos. Las chicas de la Ciudad de México, por ejemplo, recibieron los comentarios sobre las pifias que cometieron por el mal manejo de la presión ante sus rivales de Nuevo León. Enseguida, coaches y jugadoras se plegaron en circulo para demostrarse que entre todas saldrían adelante.