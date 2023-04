Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de abril de 2023, p. 30

La alcaldía Cuauhtémoc continúa con el tapiado de la plaza Giordano Bruno, ubicada en la colonia Juárez, con láminas y malla ciclónica, las cuales son montadas sobre tubos galvanizados, a pesar de que, de acuerdo con autoridades capitalinas, no cuenta con la autorización de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) ni del Instituto Nacional de Bellas Artes (Inbal) para iniciar el proyecto de remodelación del espacio público en el que los migrantes, la mayoría procedentes de Haití, ya no pueden pernoctar.

La tarde de ayer, los trabajadores enviados por la alcaldía seguían laborando en el cercado perimetral de la plaza, que abarcará más de 700 metros cuadrados y cuyo sitio era una calle abierta al tránsito vehicular antes del sismo de 1985.

Los empleados señalaron que prevén concluir el cercado entre mañana y el sábado, por lo que posteriormente prevén iniciar las labores de remodelación, que consistirá, entre otras acciones, en colocar piso nuevo, por lo que se subirá el nivel; además, se arreglará el tubular de las velarias, se instalará un nuevo techado y se pintará.

Autoridades capitalinas consultadas la tarde de ayer refrendaron que hasta el momento la alcaldía Cuauhtémoc no cuenta con el visto bueno de la Seduvi ni del Inbal para realizar obras de remodelación del sitio, luego de que el documento que presentó la alcaldía Cuauhtémoc hace unas semanas “de adecuación de la plaza no fue aceptada, pues no cumple con las normas en la materia.