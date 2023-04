David Barsamian y Noam Chomsky

Periódico La Jornada

Martes 11 de abril de 2023, p. 12

David Barsamian: El 20 de marzo pasado, el Panel de la ONU sobre Cambio Climático emitió su informe más reciente. La nueva evaluación de los científicos advirtió que queda poco tiempo que perder para enfrentar la crisis del clima. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señaló: El ritmo de aumento de la temperatura en el medio siglo pasado es el mayor en 2 mil años. Las concentraciones de dióxido de carbono son las más altas por lo menos en 2 millones de años. La bomba de tiempo del clima está haciendo tictac . En la COP 27 comentó: Estamos en ruta hacia el infierno climático y todavía tenemos el pie en el acelerador. Es el tema definitorio de nuestro tiempo, el desafío central de nuestro siglo . Mi pregunta para usted es: se diría que la supervivencia es un tema apremiante, pero ¿por qué no hay un mayor sentido de urgencia para atenderlo de manera sustancial?

Noam Chomsky: Fue una declaración muy fuerte de Guterres. Creo que pudo serlo más. No es sólo el tema definitorio de este siglo, sino de la historia humana. Estamos ahora, como él dice, en un punto en que decidiremos si el experimento humano en la Tierra ha de continuar en forma reconocible. El informe fue claro y escueto. Estamos llegando a un punto en que se pondrán en marcha procesos irreversibles. No significa que todos moriremos mañana, pero rebasaremos puntos de inflexión en que ya no se podrá hacer nada más, donde no queda más que la pendiente hacia el desastre.

Así que sí, está en cuestión la supervivencia de cualquier forma de sociedad humana organizada. Ya existen muchos signos de extremo peligro y amenaza, hasta ahora casi por completo en países que han tenido el menor papel en la producción del desastre. Con frecuencia se dice, y con razón, que los países ricos han creado el desastre y los países pobres son las víctimas, pero hoy es más pronunciado. Son los ricos de los países ricos los que han creado el desastre y todos los demás, incluyendo a los pobres en los países ricos, quienes encaran los problemas.

Manía de la desregulación

Barsamian: ¿Qué hay con lo que ocurre en el sector bancario, dado el colapso del Silicon Valley Bank, seguido por el Signature Bank, y los problemas del First Republic Bank?

Chomsky: Primero, no me considero experto en ese campo, pero quienes sí lo son, economistas serios que también son honestos, como Paul Krugman, lo dicen en términos simples: no sabemos. Esto se remonta a casi 45 años atrás, cuando la manía de la desregulación. Al desregular el sector financiero, se cambia hacia una economía basada en las finanzas, a la vez que se desindustrializa el país. Se gana dinero con las finanzas, no con la elaboración de productos: empresas de riesgo que son muy redituables, pero que conducen a quiebras, y luego se exige que el gobierno –es decir, el contribuyente– asuma los costos.

Debilitar a Rusia

Barsamian: La guerra en Ucrania está en su segundo año y no se vislumbra final. China ha propuesto un plan de paz. ¿Qué probabilidades realistas hay de que eso ocurra en breve?

Chomsky: El Sur Global demanda un acuerdo negociado que ponga fin a los horrores antes de que empeoren. Por supuesto, la invasión rusa fue una agresión criminal. No hay duda. Los ucranios tienen el derecho de defenderse. No creo que deba haber dudas sobre ese punto tampoco.

La pregunta es: ¿estará Estados Unidos de acuerdo en permitir negociaciones? La postura oficial de Washington es que la guerra debe continuar para debilitar severamente a Rusia. De hecho, Estados Unidos está obteniendo un gran beneficio con esto. Con una pequeña fracción de su colosal presupuesto militar, está degradando gravemente a su mayor adversario militar, Rusia, que no tiene una gran economía, pero sí una enorme fuerza armada. Podemos preguntarnos por qué lo hace, pero el hecho es ese.

Barsamian: Rafael Grossi, presidente de la Agencia Internacional de Energía Atómica, ha advertido sobre la amenaza que representan los reactores nucleares en Ucrania. Lanzar proyectiles o combatir cerca de ellos podría desencadenar un desastre nuclear , sostiene. Entre tanto, Biden prosigue con la modernización de las armas nucleares de su país. ¿Es otro ejemplo de que los lunáticos controlan el manicomio?

Chomsky: Por desgracia, uno de los principales problemas que Dan Ellsberg y otros han estado tratando de hacernos entender durante años es la creciente amenaza de una guerra nuclear. En Washington, la gente habla de ello como si fuera broma: ¡tengamos una guerrita nuclear con China! El general de la Fuerza Aérea Mike Minihan recién predijo que en dos años tendremos una guerra con China. Eso es más que demente. No puede haber una guerra entre potencias nucleares.

Mientras, la planeación estratégica del gobierno de Trump, expandida por Biden, ha consistido en prepararse para dos gue­rras nucleares, contra Rusia y China. Sí, esos reactores nucleares en Ucrania son un gran problema, pero va mucho más allá. Estados Unidos ahora envía tanques y otro armamento a Ucrania. Polonia envía jets. Tarde o temprano, Rusia atacará las rutas de suministro. (Los analistas militares estadunidenses están un poco sorprendidos de que no lo haya hecho hasta ahora.) Prominentes figuras de la política de Washington han estado de visita en Kiev. ¿Recuerda usted que alguien visitara Bagdad, la capital iraquí, cuando Estados Unidos la reducía a escombros? No que yo recuerde. De hecho, a los pocos voluntarios de paz se les ordenó salir del país, porque estaba devastado. Ucrania ha sufrido graves daños, pero, si Rusia ataca el oeste del país, incluyendo las rutas de suministro, la confrontación directa con la OTAN se vuelve posible.

De hecho, ya está subiendo peldaños en la escala de la confrontación. ¿Hasta dónde llegará? Algunas personas en el sector de los halcones sugieren que tal vez podamos hundir la flota rusa en el mar Negro. Y si eso ocurre, ¿qué dirán los rusos? ¿Gracias, muy amable de su parte, en realidad no nos importaban mucho esos barcos?

Control de armamento

Barsamian: El tratado START, entre Estados Unidos y Rusia, estableció límites al número de cabezas nucleares estratégicas desplegadas. Rusia recién suspendió su participación en él. ¿Qué peligro entraña?

Chomsky: Rusia recibió muchas condenas por esa acción. Los actos negativos deben ser criticados. Pero existen ciertos antecedentes de los cuales se supone que no debemos hablar. El régimen de control de armamento fue desarrollado con muchos esfuerzos durante 60 años. Enormes manifestaciones públicas en Estados Unidos y Europa llevaron a Ronald Reagan a aceptar las propuestas del líder ruso Mijail Gorbachov para el Tratado de Misiles de Corto Alcance en Europa, en 1987. Dwight D. Eisenhower había iniciado las ideas sobre un Tratado de Cielos Abiertos. John F. Kennedy dio algunos pasos. Con el tiempo se desarrolló, hasta que George W. Bush llegó a la presidencia.