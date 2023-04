Tenemos encargadurías en este momento y así funcionan. Es un tema que debemos tratar todos los consejeros. Este órgano colegiado no es una persona, somos 11 y todos tenemos que poner sobre la mesa la mejor opción para el instituto, que saldrá cuando tengamos el acuerdo correspondiente , aclaró Taddei Zavala al agregar que cuando ocurra lo darán a conocer, aunque el instituto sigue caminando bien .

Antes de empezar, la consejera presidenta aseguró que todavía no serán nombrados los 17 cargos de alto nivel que renunciaron de manera colectiva y salieron al mismo tiempo que Lorenzo Córdova, porque no hay prisa, ya que el INE tiene un reglamento para que nunca deje de funcionar y eso nos permite proponer las mejores opciones para ocupar las áreas técnicas, y aunque la presidenta los nombra, es un órgano colegiado y se deben acordar con todos los consejeros , detalló en entrevista.

En la primera sesión extraordinaria de la nueva alineación del Consejo General, representantes de PRI, Morena y PT se quejaron por la franca y abierta operación política que hubo en su contra. No voy a dar detalles porque no voy a seguir lamiendo las heridas, pero había una clara intención de perjudicar al partido. El ex consejero presidente y el consejero Murayama se sentían los apóstoles de la democracia, aunque los demás actuaron con imparcialidad ante sus presiones , aseveró el representante tricolor, Hiram Hernández.

En el mismo sentido se manifestaron los representantes de Morena, Eurípides Flores, y del PT, Silvano Garay, quienes coincidieron en que es una nueva era en el INE .

Sobre el salario que percibían, Taddei Zavala señaló que ella ya informó que sí se rebajará el sueldo, aunque debe revisar administrativamente esa parte porque aún no tiene claridad en las prestaciones.

En tanto, Arturo Castillo y Jorge Montaño consideraron analizar la posibilidad de ganar menos que lo que percibían sus antecesores, pero aún no saben cómo sería el trámite, pero comentaron que es algo que deben llevar a la mesa porque es un reclamo social vigente y se debe trabajar en la confianza de las instituciones.