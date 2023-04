Néstor Jiménez y Emir Olivares

La Jornada

Martes 11 de abril de 2023

Los ajustes en materia migratoria que analiza el gobierno federal y que adelantó la semana pasada el padre Alejandro Solalinde comenzaron a revisarse desde antes de la tragedia de migrantes en Ciudad Juárez, pero esperarán a que la Fiscalía General de la República (FGR) termine la investigación relacionada con la muerte de los 40 migrantes que fallecieron en Chihuahua, aclaró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Consultado en su conferencia de prensa sobre la continuidad del comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, expuso que vamos a esperar a que se aclare todo lo que sucedió .

El cambio en la política migratoria, dijo, se está revisando, nada más que en su momento. Sólo puedo comentar que nosotros no somos represores y que no violamos derechos humanos. Se dan estos casos lamentables, que nos duelen mucho, pero el Estado mexicano no tiene como propósito violar derechos humanos, no es el principal violador de los derechos humanos, como sucedía anteriormente .