The New Yorker recuerda que Breach fue asesinada a balazos una mañana dentro de su camioneta frente a su domicilio, donde estaban sus dos hijos, y que meses antes recibió numerosas amenazas de muerte, al grado de que investigó cuánto costaba blindar su vehículo y consideró elevar su seguro de vida.

Después del asesinato de Miroslava Breach, periodista de La Jornada que investigaba la narcopolítica, sus colegas formaron el colectivo secreto conocido como 23 de Marzo o Proyecto Miroslava para llevar a los asesinos ante la justicia y desafiar la cultura de la impunidad, informó la revista The New Yorker.

El colectivo está formado por periodistas que, hartos de la falta de resultados en las investigaciones policiales y de revisar expedientes con datos incompletos, trabajan desde una casa segura, recopilan e intercambian datos y pistas, usan códigos para nombrar a los implicados en el crimen, incluidos narcotraficantes y políticos.

Cuando se reúnen a trabajar, meten sus celulares en una bolsa de lona que después colocan junto a una tele a todo volumen. Del Bosque usa seudónimos para identificar a los miembros del colectivo en su reportaje, pero algunos de ellos son periodistas extranjeros que han escrito sobre México por años. La mayor parte de este grupo son mujeres.

Todos los que participan en este esfuerzo de investigación independiente admiran a Breach, aunque muchos la conocieron sólo a través de su trabajo.

Actualmente el grupo tiene cerca de 30 miembros y una página web donde publican pistas no investigadas sobre el caso: https://proyectomiroslava.org. El reportaje de The New Yorker puede encontrarse en la liga: https://t.ly/GlLj.