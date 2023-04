Agregó que hará lo posible para trabajar con los gobiernos vecinos y aseguró que “el gobierno mexicano –encabezado por un hombre muy fino, el presidente– está trabajando duramente, pero no está funcionado” su esfuerzo contra los cárteles violentos ( https://www.donaldjtrump.com/videos/ president-donald-j-trump-declares-war-on-cartels ).

El Comando Norte de las fuerzas armadas de Estados Unidos consideró desde 2021 que entre 30 y 35 por ciento del territorio de México no es gobernado , como resultado de operaciones de los cárteles (https://www.jornada.com.mx/notas/2021/ 03/17/mundo/china-rusia-migracion-y-narcotrafico-los-desafios-de-eu-pentagono/).

El Departamento de Estado mantiene a cinco estados mexicanos con la recomendación de no viajar , a siete más designados como reconsiderar viajes y otros 17 con alerta de ejercer mayor precaución . Políticos republicanos han mostrado el mapa con esos señalamientos para subrayar que los mexicanos no tienen control de su propio territorio.

Aumenta el coro

Durante las últimas semanas el coro que repite estos mensajes ha crecido. Al principio fueron comentarios de políticos marginales y con poco poder, pero ahora lo hacen figuras influyentes del Partido Republicano, como Graham.

En la lista están los senadores John Kennedy y Tom Cotton, quien dijo que se podría necesitar enviar tropas estadunidenses a México sin permiso del gobierno mexicano; el gobernador de Texas, Greg Abbott, y el presidente del Comité de Supervisión de la cámara baja, el republicano James Comer, quien opinó que fue un error que, como presidente, Trump no haya bombardeado laboratorios de metanfetaminas en México en 2020.

El gobierno de Joe Biden, después de tratar de evitar el tema para no darle más oxígeno, ha tenido que rechazar una y otra vez la idea de acción militar en México para combatir a los cárteles y el narcotráfico.

El presidente del Estado Mayor Conjunto, general Mark Milley, comentó en entrevista el mes pasado que una intervención militar en México para combatir el narcotráfico era una mala idea, que no recomendaría nada sin el apoyo de México y que se trata de un asunto de aplicación de la ley por fuerzas civiles, recordó Politico.

Otro contendiente republicano por la presidencia, el ex goberna-dor Asa Hutchinson, quien es un moderado dentro de su partido, apoyó la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras .

Aún no hay un consenso entre los republicanos y algunos rechazan la idea de cualquier uso unilateral de fuerza militar en México, con el argumento de que no sólo no es una solución a la crisis del fentanilo, sino que tendría consecuencias colaterales graves.

Pero no cabe duda que Trump y sus aliados promoverán la amenaza del uso de fuerza militar contra México como parte de una ofensiva electoral contra Biden y los demócratas de aquí hasta las elecciones de 2024.