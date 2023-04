H

ubo una vez una poderosa corriente política en México que se conoció como alemanismo. Surgió en torno al Miguel Alemán Valdés, priísta, ocupó la Presidencia de la Republica entre 1946 y 1952. Se le atribuye la incipiente industrialización del país y un contratismo sin medida. Acapulco floreció en esos años. Habrá que reconocerle que comenzó la construcción de Ciudad Universitaria, los aduladores le hicieron una estatua cerca del edificio de la Rectoría y fue dos veces tirada al piso. No hubo tercer intento. Su hijo Miguel Alemán Velasco fue uno de los llamados cachorros de la revolución que florecieron bajo la bandera del priísmo; fue senador, gobernador de Veracruz y vicepresidente de Televisa. Organizaba hasta hace poco una reunión anual de empresarios machuchones. Casó con una de las mujeres más hermosas de su tiempo, la Miss Universo del certamen de 1953. Al tercer Miguel Alemán no le dio por la política, sino por los negocios y fundó la línea aérea Interjet. Formó parte del consejo asesor de empresarios del presidente López Obrador. Interjet nació como una de las llamadas líneas ABC , aerolíneas de bajo costo y parecía que tenía un gran futuro. Ayer se declaró en quiebra.

