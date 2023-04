Aldo Anfossi

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Martes 11 de abril de 2023, p. 23

Santiago. David Toro Córdoba, de 19 años, se convirtió el sábado en la primera víctima fatal a manos de la policía de Carabineros, una vez que quedó vigente una ley que establece la legítima defensa privilegiada de los uniformados, permitiéndoles disparar sus armas en una circunstancia en que presumen está en riesgo su vida o la de un tercero, haciéndolos prácticamente inimputables.

De acuerdo con la versión oficial, David Toro, vecino del puerto de San Antonio, 100 kilómetros al oeste de Santiago, fue abatido luego de que, al tratar de huir de un control policiaco, arrolló con su automóvil a un carabinero que intentaba controlarlo, ante lo cual otro agente abrió fuego con una subametralladora Uzi.

La fatalidad sirvió para exponer la delgada línea roja que ahora se instala con la aplicación de la ley denominada Naín-Retamal –en memoria a dos policías asesinados en actos de servicio–, que modifica textos legales para fortalecer y proteger el ejercicio de la función policial , y que no pocos en Chile ya denominan gatillo fácil , cuya aprobación ha dividido al oficialismo.

El fiscal a cargo, Fred Silva, rápidamente legitimó el accionar policiaco afirmando que de parte del ahora occiso existió una agresión ilegítima y un afán de provocación , por lo que el medio utilizado es razonable , y se dispuso la libertad del uniformado.