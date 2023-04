Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 11 de abril de 2023, p. 24

Chilpancingo, Gro., Hijos de guerrilleros desaparecidos durante la represión que el gobierno federal perpetró en Guerrero de 1969 a 1979 solicitaron una reunión urgente con el presidente Andrés Manuel López Obrador debido a que, explicaron, la Comisión para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico para la Guerra Sucia no ha trabajado adecuadamente, no hay avances en las investigaciones y, por tanto, no se ha reparado el daño.

Octaviano Gervasio Serrano, presidente del colectivo de esposas e hijos de desaparecidos y desplazados por la guerra sucia, señaló en conferencia de prensa virtual que la comisión ha fallado.