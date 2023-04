Wellander hizo su primera sesión con Abba en octubre de 1974, cuando se grabaron las canciones Intermezzo No.1 y Crazy World. Poco después, se convirtió en el guitarrista principal, y realizó giras con ellos en 1975, 1977, 1979 y 1980.

Después de que Anni-Frid Frida Lyngstad, Benny Andersson, Björn Ulvaeus y Agnetha Fältskog se separaran en 1982, Wellander permaneció en el redil, trabajando con Benny y Björn. Apareció en varias producciones, incluyendo el conceptual Chess, dos álbumes Gemini y las bandas sonoras de las películas Mamma Mia y Mamma Mia! Here We Go Again, así como el álbum de Abba Voyage (2021).

También tocó con varios otros grupos durante la década de los 80, incluyendo Low Budget Blues Band, Zkiffz, Little Mike and the Sweet Soul Music Band.

Fue un músico prolífico por derecho propio, lanzó siete álbumes de estudio, dos de los cuales llegaron a las listas de los 40 mejores. Recibió el premio Albin Hagström Memorial de la Real Academia Sueca de Música en 2005 y 13 años más tarde fue galardonado con el prestigioso especial Studioräven de la Unión Sueca de Músicos.

Entre sus últimos trabajos están la música y las letras de una canción para niños, cuatro melodías propias y dos villancicos navideños.