Ap

Periódico La Jornada

Martes 11 de abril de 2023, p. a10

El receptor estelar Odell Beckham Jr llegó a un acuerdo con los Cuervos de Baltimore. El contrato es por un año y podría alcanzar los 18 millones de dólares, reportó The Associated Press. Beckham, de 30 años, no jugó la temporada pasada después de una cirugía para reparar el ligamento anterior cruzado de una rodilla. Desde que debutó en 2014, tiene 531 recepciones, 7 mil 367 yardas y 56 anotaciones.