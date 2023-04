Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Martes 11 de abril de 2023, p. 9

Cuando una joven beisbolista entra a la adolescencia se da de bruces ante la misma respuesta: Vete al softbol . Eso significa que no puede seguir jugando inserta en equipos infantiles de hombres y, sin ligas femeniles, su única opción es practicar la versión menor en el diamante, esa que se considera adecuada para mujeres.

Marcela Díaz, integrante de la selección mexicana de beisbol que participará por primera vez en un Mundial, se estrelló ante esa realidad. Sin una liga femenil ni opciones para seguir jugando, tuvo que desafiar algunas prohibiciones.

En una liga me dijeron que no podía seguir porque era mujer y me podía accidentar, mis papás enviaron una carta para hacerse responsables de lo que sucediera, con tal de que yo pudiera jugar beisbol , cuenta Marcela, de 22 años de edad y 18 de practicar este deporte.

Cuando llegó el momento de migrar de las ligas infantiles, Marcela buscó lugar en equipos amateurs y semiprofesionales. Con recelo, algunos le abrieron un espacio, pero siempre con condescendencia o con franco rechazo de sus compañeros.

Si cuando niña hubo padres que sacaron a sus hijos del equipo, porque había niñas, en las novenas semiprofesionales los hombres me veían con molestia. Algunos trataban de que me fuera y otros me mandaban a la banca, según para cuidarme , reprocha Marcela.

La única forma de cuidarme era que me dieran una oportunidad de jugar , exclama Marcela; en cambio, me utilizaban de ejemplo para motivar a los hombres: mira, ella que es mujer no se queja. Me daba un coraje que dijeran eso .

Contra todo, Díaz logró crecer como pelotera y fue parte significativa del primer seleccionado mexicano que irá al Mundial femenil de beisbol en agosto próximo.