No sólo tiene un efecto co-mo deporte; quienes están aquí aprenderán otras cosas; serán mejores personas y queremos pensar que mejores ciudadanos , advierte José Luis Vázquez.

No sólo es un acto deportivo, dice el mánager, porque en el país hay poblaciones que orbitan alrededor de la temporada de beisbol.

Hay tanto ruido con otros deportes, que a veces no recuerdan que hay estados con una gran tradición beisbolera, que es lo que une municipios y ciudades enteras en el país , agrega para dejar constancia que este deporte no sólo es un pasatiempo, sino también un acontecimiento social, con familias enteras que se desplazan para apoyar a los suyos.

Pero sobre todo existe gracias a las mamás, esas mánagers no oficiales sin las cuales no funcionaría ninguna novena infantil. Ellas son las que viajan con los peloteritos y peloteritas, las que apartan las estancias, consiguen transportes, hoteles y alimentación, porque en las categorías menores los gastos corren por cuenta de la familia.

Todos mis amigos estamos muy motivados por lo que hizo México en el Clásico, ver a Arozarena, a Julio Urías, después de eso muchos queremos ser jugadores de Grandes Ligas y es como un sueño que queremos cumplir , comparte Gadiel Villaseñor, un pequeño infielder y serpentinero de Monterrey que tiene claro su futuro como profesional.

Ya vimos que somos buenos en el beisbol, bueno, mejores que enel futbol , dice entre risas mientras sus compañeros le celebran la broma y hacen mohín cuando se menciona el balompié.

En los partidos que apenas inician, las gradas son representaciones de lo que este deporte ocupa en la vida social de una diversidad de municipios y ciudades de la república mexicana. Con una rica variedad de acentos se escucha a las familias que aconsejan y echan porras. Es un duelo para lucir a la porra más ruidosa e ingeniosa, nunca con escarnio del rival, aquí sólo se busca ser ocurrente.

Cantan con la tonada de El buey de la barranca: “Sacaremos ese out de la tercera, sacaremos ese out de la segunda, sacaremos ese out de la primera, y luego luego nos iremos a batear”.

Dos abuelas conversan sobre sus nietos que jugarán más tarde. Una de ellas presume que el año anterior su muchacho dio un gran torneo y fue elegido por una de las mejores jugadas. Hablan con dominio del tema, mencionan líneas, robos de bases, doble play y batazos Texas.

Una sabe de esto, porque toda nuestra vida hemos estado en los parques de pelota los fines de semana, acompañamos a esposos, hijos y ahora nietos , comenta una de ellas.

Y también jugando , ataja una señora que viene de León, Guanajuato, para acompañar a sus dos hijas; yo jugaba softbol, porque en mi época no había beisbol para mujeres, pero de que jugaba sí que jugaba .

Cuando termina la primera jornada de partidos las mamás retoman su papel de coordinadoras de los equipos, organizan y dan instrucciones hasta a algunos entrenadores. Ellas saben lo que hay que hacer. Esto es beisbol y si está vivo es por ellas.