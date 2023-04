¿G

anó México? ¿Ganó Iberdrola? ¿Salieron tablas? La escueta información que proporcionó la Secretaría de Hacienda sobre la compra de 13 plantas generadoras de luz a la compañía española Iberdrola abrió la puerta a múltiples interpretaciones. Subió la cotización de sus acciones en la bolsa, lo que se ha tomado como una señal de que ganó. Habrá que considerar varios factores antes de emitir una opinión: 1) En el plano político es otro triunfo del presidente López Obrador en su empeño por revertir la reforma energética aprobada en el sexenio de Peña Nieto, con los votos del PRI, el PAN y la simulación del dizque izquierdista PRD. Es una segunda nacionalización , dijo, refiriéndose a la primera, por el presidente Adolfo López Mateos. 2) En el plano judicial, es un baño de agua hirviendo a jueces, magistrados, y demás burocracia, que vendieron su protección a Iberdrola para bloquear la reforma eléctrica. 3) Es un punto de comparación en el que salen muy perjudicados Felipe Calderón y su secretaria de Energía, Georgina Kessel, que pasaron a la nómina de Iberdrola coincidentemente con su expansión a costa del decrecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Costo-beneficio

Sin embargo, los triunfos políticos no siempre se reflejan del mismo modo en el plano financiero. 1) A través de un tercero, el gobierno federal pagará 6 mil millones de dólares, la operación no afectaría de momento su pasivo. 2) Las plantas son de ciclo combinado, es decir, usan gas. Eso tiene sus ventajas y desventajas. México tiene importantes recursos gasíferos, pero necesita instalaciones para aprovecharlos. 3) La lista de clientes de Iberdrola es un activo de valor incalculable. Se supone, falta confirmarlo, que la CFE se va a quedar con este activo, incluye a compañías como la cadena de tiendas Oxxo. Es necesario que la Secretaría de Hacienda aclare estos y otros puntos para darle solidez económica a la segunda nacionalización.

Ombudsman Social. Asunto: Roberto Heycher Cardiel

Estimado Enrique, en mí ha tenido usted a un asiduo lector; ahora veo que tengo en usted a un fiel seguidor. Agradezco sus menciones, me permiten tenderle la mano para dialogar en clave democrática. Le respondo no con descalificaciones, sino con argumentos y razones. Mi trayectoria es de 23 años en la organización de elecciones; más de 15 años en docencia e investigación en la materia; he defendido el voto y las elecciones libres en entornos complejos, como el de Oaxaca en 2015; soy autor de publicaciones académicas y de opinión. Siempre me he conducido con la certeza de que la política es la vía para entendernos y compartir civilizadamente significados. Tengo la experiencia y los méritos para haberme inscrito en el proceso de elección de consejerías del INE; no basé esa pretensión en lealtades personales o en relaciones de complicidad, pues no las tengo. Lo que sí tengo es la convicción democrática de que todas las personas cuentan para determinar la dirección social de nuestro país. Por eso participé en ese proceso, para contribuir a la ampliación de los cauces de participación política. Durante mi entrevista, usted no formuló preguntas, pero sin conocerme, intenta descalificarme con su pluma. Yo le formularé una pregunta: Con la animadversión que tiene contra mí, ¿pudo usted evaluarme imparcialmente?