A 104 años de su muerte, ¡Zapata vive, la lucha sigue!

N

arra José Sotelo Inclán que en 1888 el niño Emiliano Zapata vio derribar las huertas y las casas del barrio de Olaque en Anenecuilco, por órdenes del hacendado Manuel Mendoza Cortina, que hacía crecer los campos de la finca de Cuahuixtla sobre los predios de Anenecuilco. Ante la enorme injusticia que sufría, su padre rompió a llorar. Emiliano, de 9 años, se le acerca y le pregunta: –¿Por qué llora, padre?

–Porque nos quitaron las tierras–contestó su papá.

–¿Quienes? –inquirió el niño.

–Los amos –respondió.

–¿Y por qué no pelean contra ellos?

–Porque son poderosos –dijo su padre.

Emiliano, luego de meditar afirmó: pues cuando yo sea grande haré que las devuelvan. Zapata cumplió su palabra. Hoy, a 104 años de su asesinato por los carrancistas, seguimos en lucha por el agua, la tierra, el trabajo, contra la minería tóxica y por la vida. Vamos en marcha a las 10 horas del Monumento a la Revolución hacia Gobernación.

Pablo Moctezuma Barragán

Contrarréplica a la alcaldía Coyoacán

1. La Constitución de la CDMX otorga a las alcaldías facultades exclusivas en materia de construcciones y desarrollo urbano.

2. El tema central de la nota periodística del 8 de abril no fue si existe o no multa, sino que el inmueble de Gómez Farías 106, en Coyoacán, construye en total ilegalidad desde agosto de 2022 hasta hoy. Entonces, quien tiene facultades exclusivas resulta ser un mero espectador, especialmente cuando reconoce que a pesar de haber sido clausurada, el particular ha violado sellos y los trabajos continúan . Si la ley se cumpliera, quien ahora escribe no tendría que acudir en juicio de amparo para hacerla cumplir.

3. El 14 de marzo un juezfederal ordenó a la alcaldía cumplir de inmediato la suspensión provisional de los trabajos ilega-les que se realizan en ese inmueble. Luego, el 16 de marzo, el mismo juez le exigió de nuevo el cumplimiento de una suspensión definitiva.

4. La ley de amparo considera el incumplimiento de una suspensión como delito federal. Los tiempos legales ya fenecieron. Más que omisión, pronto la discusión será si se trata de omisión o delito.

Manuel Palacios y Sierra

Aseguradora GNP no le responde por su vehículo tras accidente

Han pasado tres meses de un accidente y la aseguradora Grupo Nacional Provincial (GNP) no me da información precisa sobre el lugar y estado de mi automóvil, que fue llevado por un servicio de grúa en la vía federal CDMX-Cuautla. Dos meses y medio me reportó que está en el corralón de la compañía de grúas , que negocia con ese servicio y que está en traslado hacia el centro de reparación .

No responden a mis reclamos (AUINS23131421092) y tampoco lo hace Condusef (2023/QE/024166), estableciendo largos plazos para darme una respuesta clara. Mi auto está literalmente secuestrado por la empresa.

Exijo una respuesta inmediata a la que tengo derecho, demando a las autoridades que cumplan con su responsabilidad ante mi queja y los hago responsables de cualquier afectación a mi vehículo posterior al accidente. Los daños del percance están señalados en el reporte 0135872422.

Hilda Salazar Ramírez

Gershenson corrige dato en su artículo

En mi artículo de ayer, titulado China y México, juntos en la lucha antidrogas , señalo al inicio del párrafo noveno que Lindsey Graham es del Partido Demócrata. Debe decir: Partido Republicano.

Antonio Gershenson

Aclara autoría de décima a Del Conde

En El Correo Ilustrado de ayer atribuyeron a Javier Rivera Rivera la décima en memoria de Antonio del Conde, y no a Benjamín Cortés Valadez, quien es el autor. La aclaración es pertinente y es para responsabilizarme totalmente del contenido de la décima, no sea que el señor Rivera se inconforme por utilizar su nombre de manera equivocada. Un saludo cordial y el agradecimiento sincero.

Benjamín Cortés V.

Invitaciones

Ayotzinapa: crimen de Estado sin responsables

El Colectivo Morena Chilangos hace una atenta invitación al debate abierto Ayotzinapa: crimen de Estado sin responsables. Se analizará y discutirá sobre la gravísima herida abierta sin cicatrizar.

La cita es mañana a las 18 horas, en el Albergue del Arte, ubicado en Alberto Zamora 32, casi esquina con Felipe Carrillo Puerto y paralela a Miguel Ángel de Quevedo, colonia Villa Coyoacán.

Colectivo Morena Chilangos

Cine documental: líderes de luchas en AL en el siglo XX

Invitamos al 6 Ciclo de Cine docu-mental Zapata y los líderes emblemáticos de las luchas latinoamericanas del siglo XX, con las siguientes películas:

Los últimos zapatistas, director Francesco Taboada, 2002; Mujer guerrilla, Claudia Becerril Bulos y colectivo Patitos, 2007; El cielo abierto (sobre Óscar Arnulfo Romero), director Everardo González, 2011; Oblatos, el vuelo que surcó la noche, director Acelo Ruiz Villanueva, 2019, y Últimos pasos (Camilo Torres Restrepo), director David Galvis. Asistirán ponentes que dialogarán sobre los trabajos fílmicos.

Los esperamos del 11 al 15 de abril. Todas las funciones serán a las 18 horas, en el Centro de Arte y Cultura Futurama, Otavalo 7, esquina avenida Instituto Politécnico Nacional, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX.

Entrada libre. Facebook.com/centroculturalfuturama

Gerardo Soberanes Rodríguez