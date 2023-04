Hassan Nasrallah, líder del movimiento armado chiíta libanés Hezbolá, se reunió con el jefe palestino de Hamas, Ismail Haniyeh, en Líbano, informó ayer la guerrilla pro iraní. En Gaza, Hazem Qassem, portavoz del gobierno de Hamas, instó a todos los frentes a unirse y encarar la escalada de la arrogante ocupación (israelí) .

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un comunicado, afirmó: nuestros enemigos se equivocaron cuando pensaron que los ciudadanos de Israel no estaban unidos en el apoyo a las fuerzas de defensa de Israel . Netanyahu, quien enfrenta protestas sin precedente en su país contra cambios judiciales, rechazó que el servicio de inteligencia exterior, Mossad, apoye las protestas antigubernamentales e incluso instó a sus agentes a participar, de acuerdo con filtraciones publicadas por el diario The New York Times.