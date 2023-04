Los inconformes señalaron que sujetos no identificados agredieron a balazos ese día a Gabriel Guerrero Pérez, de 58 años de edad; a su hijo Gabriel Alejandro Guerrero Fernández, de 22 años; a Julio Alcalá Guerrero, de 32 (sobrino de Gabriel y primo de Gabriel Alejandro), así como a Alejandro Hernández Hernández, de 21 años de edad y amigo de los primeros tres.

Apuntaron que Gabriel Alejandro murió en el lugar del homicidio múltiple, al tiempo que su padre, su primo y su camarada fueron llevados a diferentes hospitales. Detallaron que Julio falleció el 24 de marzo anterior; Guerrero Pérez expiró el 27 de marzo, y Alejandro el 7 de abril.

Los manifestantes cabalgaron en silencio este domingo por el Periférico de Guadalajara, avanzaron por la calzada Independencia, siguieron por el Paseo Alcalde, frente a la Catedral Metropolitana, y llegaron a la plaza de armas, donde demandaron condiciones para vivir en paz.

Durante la movilización exigieron atención del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, petición que fue ignorada.