Antes de las dos funciones que tuvieron en Viernes Santo, Lisset contó a La Jornada: El Teatro de los Insurgentes me vio nacer, lo cual significa todo a nivel personal, profesional y espiritual. No tenía planes de regresar, pero siempre digo que el teatro me salva. No hay año que no esté en el escenario, que al final es mi formación .

La actriz y cantante, quien inició su carrera a los seis años, puntualizó: No tengo más que agradecer a la producción, a Dios y a mi papá (Willy Gutiérrez, fallecido en enero de 2022), que me pusieron en este reto para no seguirme cayendo porque vengo de una pérdida muy fuerte y de cosas a nivel personal muy dolorosas. Entonces el duelo lo he estado dosificando y aquí me he estado sanando .

Lisset quien destacó que 50 años, también se dijo afortunada porque en el escenario hago catarsis; puedo llorar, reír y hacer todo para sanar en un proceso que ha sido muy complicado. La compañía me abraza, contiene y siempre está conmigo; Donna tiene mucho que ver en su historia conmigo y ha sido increíble bordarla, descubrirla y encontrarla con ayuda del director Jason Sparks, la compañía y Ale de la Madrid, mi hermano, mi roca y sostén en esta obra .

Desde marzo, que comenzó la temporada, “hemos tenido llenos en todas las funciones; esperemos que dure más de dos años.

Mamma Mia! tiene funciones los jueves a las 20 horas, los viernes a las 20:30, los sábados las 17 y 20:45 y los domingos a las 13 y 17:30 horas.